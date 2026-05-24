Nis: mora da ostane dominantna kompanija na srpskom tržištu: Rafinerija u dobrom stanju

Planirana je izgradnja novog naftovoda ka Mađarskoj koji bi Srbiji dao alternativni pravac snabdevanja naftom MOL je dobio američku dozvolu za nastavak pregovora o kupovini udela u NIS-u, a pregovara i sa kompanijom ADNOK o manjinskom vlasništvu Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da mađarska naftna kompanija MOL nastoji da zadrži veću operativnu fleksibilnost unutar svoje grupe, ali da je Srbija veoma jasna i isključiva