Novo hapšenje u slučaju ubistva na Senjaku: Konobar lagao policiju, a onda je otkrivena i njegova uloga u zločinu: Evo za šta se tačno tereti

Radi se o konobaru P.U. (20) koji je na početku negirao prisustvo na mestu zločina, ali je istragom utvrđeno suprotno Sumnja se da je P.U. zajedno sa drugim osumnjičenima učestvovao u prikrivanju teškog ubistva i pomagačima Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je još jedno lice u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo 12. maja 2026. godine u restoranu "27" na Senjaku. U pitanju je konobar u restoranu P.U. (20)