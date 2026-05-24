(Video) Stigla je Putinova žestoka osveta! Ukrajina napadnuta moćnim Orešnikom, na udaru i Bela crkva: Kijev u plamenu, eksplozije odjekuju, ima mrtvih

Kijevsko gradsko tužilaštvo pokrenulo je istragu zbog, kako navodi, "još jednog ratnog zločina ruske vojske koji je doveo do smrti civila" Napad na Kijev usledio je nakon pretnji iz Kremlja o odmazdi zbog ukrajinskih udara, a prema nepotvrđenim informacijama, mogao bi uključivati i lansiranje balističke rakete Orešnik Tokom masovnog vazdušnog napada ruskih snaga na šire područje Kijeva ranjeno je više od 56 ljudi, a dve osobe su smrtno stradale, preneli su danas