Agenti Tajne službe likvidirali naoružanog napadača kod Bele kuće

Američki tajni agenti pucali su na muškarca u blizini Bele kuće u subotu nakon što je otvorio vatru iz pištolja, i on je zatim u bolnici podlegao ranama, navodi se u saopštenju te agencije.

Muškarac je neko vreme koračao ulicom pre nego što je prišao policijskoj kontrolnoj tački, izvukao pištolj iz torbe i počeo nasumično da puca, izjavila je osoba upućena u taj slučaj kojoj je garantovana anonimnost zbog osetljivosti slučaja i istrage. Službenici su uzvratili vatru i pogodili osumnjičenog, koji je prevezen u lokalnu bolnicu, gde je kasnije preminuo, navela je Tajna služba u saopštenju. Tokom pucnjave pogođen je i jedan prolaznik. Nije jasno da li je