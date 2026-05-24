Crvena zvezda se zahvalila Saši Obradoviću

Saša Obradović i zvanično nije više trener KK Crvena zvezda. – Crvena zvezda obaveštava javnost da Saša Obradović više nije prvi trener seniorskog tima.

Klub se zahvaljuje dosadašnjem treneru na angažmanu i posvećenom radu tokom boravka u našem klubu – navodi se u saopštenju Zvezde. Crveno-bele će na finalnom turniru KLS-a (29-31. maj) sa klupe predvoditi Milan Tomić. – Ekipu će u narednom periodu voditi naš nekadašnji trener Milan Tomić, kome se klub zahvaljuje što je prihvatio da preuzme ekipu u ovom momentu i predvodi tim u završnici domaćeg šampionata – navela je Zvezda. Saša Obradović je tokom drugog mandata