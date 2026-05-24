Kad i gde možete da gledate prvi meč Novaka Đokovića na Rolan Garosu?

Srpski teniser Novak Đokovic u nedelju igra protiv Francuza Đovanija Mpeši-Perikara u prvom kolu Rolan Garosa.

Ovaj duel neće početi pre 20:15 časova na terenu “Filip Šatrije” i prenosiće ga TV “Eurosport”. Jedini meč na šljaci ove godine Novak je odigrao na mastersu u Rimu, gde je izgubio od Dina Prižmića iz Hrvatske. Pored Đokovića u nedelju će na teren izaći i preostala dvojica srpskih tenisera u muškom singlu. Miomir Kecmanović u 11 časova igra protiv Fabijana Marožana iz Mađarske. Igrali su jednom do sada, slavio je Marožan. Konačno, Hamad Međedović se sastaje sa