Ljiljana Borović: Svi privedeni nakon protesta na Slaviji pušteni na slobodu

Advokatica koja je u mnogim slučajevima branila uhapšene studente Ljiljana Borović izjavila je danas FoNetu da ona nema informacije o tome da je bilo ko od privedenih nakon sinoćnjeg protesta na Slaviji zadržan u policijskoj stanici i dodala da se uglavnom radilo o prekršajnim slučajevima.

Kako je napomenula, njenoj kancelariji se javilo šest ili sedam klijenata i svi su na slobodi. „Svi koji su bili privedeni su upućeni na prekršajne postupke. Dežurni tužilac je našao da nema krivičnog dela u njihovim radnjama“, kazala je Ljiljana Borović. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je sinoć da su privedene 23 osobe zbog napada na policijske službenike, dodajući da je policija intervenisala minimalnom upotrebom sredstava prinude i to tek pošto