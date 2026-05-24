Srbijavoz: Zbog tehničko – tehnoloških razloga nije moguće odjednom uspostaviti saobraćaj svih vozova

Preduzeće „Srbijavoz“ a.d. saopštilo je da se od 05.24 časova postepeno normalizuje saobraćaj vozova za prevoz putnika.

Na sajtu tog preduzeća navodi se da „zbog tehničko – tehnoloških razloga nije moguće odjednom uspostaviti saobraćaj svih vozova, kao i vozova iz sistema BG voz“. Mole putnike da se preko kol-centra ovog preduzeća informišu za svoje vozove, piše RTS. „Infrastruktura železnice Srbije“ juče je „do daljeg“ obustavila saobraćaj svih vozova na železničkoj mreži u Srbiji, navodeći da je reč o dojavama o postavljenim eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i