Aksios: Tramp pozvao arapske lidere da potpišu Avramske sporazume

Američki predsednik Donald Tramp je u tokom razgovora o sporazumu sa Iranom pozvao arapske lidere da potpišu Avramove sporazume o normalizaciji diplomatskih i ekonomskih odnosa između Izraela i nekoliko arapskih država, preneo je danas Aksios, pozivajući se na dva američka zvaničnika.

Prema rečima izvora američkog portala, arapski i muslimanski lideri bili su iznenađeni Trampovim zahtevom i nisu reagovali na njega tokom zajedničkog telefonskog razgovora u subortu, što je navelo američkog predsednika da se šaljivo upita da li su lideri još tu. Izvori su naveli da je Tramp tokom razgovora liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Pakistana, Turske, Egipta, Jordana i Bahreina rekao da bi, ako se postigne dogovor o okončanju