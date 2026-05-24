Ruska raketa koja izaziva strah u Evropi: Šta je "Orešnik"?

Ruska raketa Orešnik ponovo je u centru pažnje nakon što je Moskva potvrdila da je tokom noćnih napada na Ukrajinu koristila to oružje sposobno za nošenje nuklearnih bojevih glava, što je izazvalo oštre kritike francuskog predsednika Emanuela Makrona i zvaničnika EU.

Raketa Orešnik je balistička raketa srednjeg dometa za koju Moskva tvrdi da može da gađa ciljeve širom Evrope i da izbegne moderne sisteme protivvazdušne odbrane, piše Euronews. Njena prva poznata upotreba zabeležena je tokom napada na ukrajinski grad Dnjepar 2024. godine. Od tada je ovo oružje postalo jedan od najpraćenijih sistema naoružanja Kremlja. Ruski predsednik Vladimir Putin opisao je Orešnik kao "najsavremenije" oružje sposobno da nosi više bojevih glava