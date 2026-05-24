VJT: Uhapšena još jedna osoba u okviru istrage ubistva u restoranu na Senjaku

Euronews pre 40 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je još jedno lice u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo 12. maja 2026. godine u restoranu "27".

U pitanju je konobar u restoranu P.U. (20) koji je, kako je utvrđeno u dosadašnjem toku istrage, bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela, iako je to prvobitno negirao u iskazu koji je dao tokom informativnog razgovora sa policijskim službenicima, saopštilo je VJT u Beogradu. Kako se navodi, sumnja se da je zajedno sa drugim osumnjičenim licima u ovom postupku učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje krivičnog dela Teško ubistvo i učinilaca.
