Vučić u autorskom tekstu za kineski list: Kina jedan od najneophodnijih partnera Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Kina jedan od najneophodnijih partnera Srbije, ističući da je Beograd izabrao "put otvorenosti" i da partenerstvo s Kinom donosi konkretne koristi građanima.

Vučić je u autorskom tekstu za kineski list South China Morning Post naveo da Evropa treba da pristupa Kini sa više povrenja i spremnosti za saradnju, a ne sa strahom i sumnjom. "Dok se vraćam u Kinu, činim to sa trajnim osećanjem poštovanja prema zemlji koja je postala jedan od najneophodniji partnera Srbije i jedna od ključnih sila našeg veka", naveo je Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kini. On je ocenio da su rasprave o Kini u Evropi često opterećene