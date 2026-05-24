Arhiv javnih skupova: Na protestu "Ti i ja, Slavija" okupilo se između 180.000 i 190.000 ljudi

Glas Zaječara  |  Izvor: N1
Arhiv javnih skupova objavio je na Iksu da se na protestu "Ti i ja, Slavija" okupilo između 180.000 i 190.000 ljudi.

Kako su naveli, procena Arhiva zasnovana je na izmerеnoj površini skupa od 107.000 metara kvadratnih i koeficijentu prosečne gustine od ≈1,7 osobe po m². Dodali su da je to bio drugi najveći protest u Srbiji od pada Slobodana Miloševića. Studenti u blokadi na beogradskom Trgu Slavija organizovali su juče skup pod nazivom "Ti i ja, Slavija, jer studenti pobeđuju". Građani i aktivisti iz cele Srbije organizovano su stigli u Beograd, iako je preduzeće "Srbijavoz"
