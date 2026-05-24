„Srbijavoz“ saopštio da vozovi počinju da saobraćaju

„Srbijavoz“ saopštio je da se danas, 24. maja od 5.24 časova postepeno normalizuje železnički saobraćaja širom Srbije.

Kako kažu u ovom prduzeću, „zbog tehničko-tehnoloških razloga nije moguće odjednom uspostaviti saobraćaj svih vozova, kao i vozova iz sistema BG:VOZ“. Oni mole putnike da se preko kol centra ovog preduzeća informišu za svoje vozove. Železnički saobraćaj obustavljen je juče rano ujutru, na dan kad se u Beogradu održavao veliki studentski skup. „Srbijavoz“ je prvobitno objavio obaveštenje bez navođenja razloga zašto su vozovi zaustavljeni. Potom je nekoliko sati