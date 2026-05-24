Arhiv javnih skupova objavio koliko je ljudi bilo na protestu na Slaviji

Arhiv javnih skupova objavio da je, prema njihovoj proceni, na protestu "Ti i ja, Slavija" održanom juče u Beogradu okupilo između 180.000 i 190.000 građana.

Foto: Insajder Procena Arhiva javnih skupova zasnovana je na izmerenoj površini skupa od 107.000 metara kvadratnih i koeficijentu prosečne gustine oko 1,7 osobe po metru kvadratnom, objavili su na društvenim mrežama. Drugi najveći protest u Srbiji od pada Miloševića, naveli su. Beograd, 23. maj: Na protestu „Ti i ja, Slavija" okupilo se između 180.000 i 190.000 ljudi. Procena AJS zasnovana je na izmerеnoj površini skupa od 107.000 m² i koeficijentu prosečne gustine