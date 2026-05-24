Jučerašnji dan obeležen skupom studenata, kolonama u Beogradu i porukama sa Slavije, veče u senci incidenata

Posle sinoćnih incidenata kod Pionirskog parka i u okolnim ulicama u centru grada jutro na beogradskim ulicama je mirnije, a saobraćaj nesmetano funkcioniše. U incidentima koji su počeli gotovo odmah nakon završetka skupa na Slaviji koji su organizovali studenti u blokadi, prema rečima ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića zbog napada na policijske službenike dovedeno je 23 lica. Kako je rekao – ima i povređenih policajaca. Prethodno je Više javno tužilaštvo saopštilo da će svi koji su napali

Policija u Bulevaru kralja ALeksandra, foto: Stefan Goranović Dok je protest na Trgu Slavija koji je trajao od 18 do 20 časova prošao mirno, neposredno po njegovom završetku kod Pionirskog parka krenuli su incidenti koji su se proširili na centralne ulice Beograda. Maskirani muškarci bacali su pirotehniku i staklene flaše, palili kontejnere i sukobljavali se sa policijom u nekoliko ulica. Odmah po završetku studentskog skupa, na početku Bulevara kralja Aleksandra