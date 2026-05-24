Rezervoar sa hemikalijama u Kaliforniji „na ivici eksplozije“, vatrogasci pokušavaju da spreče katastrofu

Rezervoar sa hemikalijama u Kaliforniji je "na ivici eksplozije", saopštili su danas predstavnici vatrogasne službe i potvrdili da ekipe na terenu pokušavaju da spreče potencijalnu katastrofu.

Evakuisani građani u Kaliforniji. FOTO: Tanjug/AP Photo/Jill Connelly "Vatrogasci su u subotu pokušavali da ohlade hemijski rezervoar koji je na ivici eksplozije u Južnoj Kaliforniji i spreče katastrofalan, najgori mogući scenario. Rezervoar od 7.000 galona metil metakrilata, toksične hemikalije koja se koristi za proizvodnju smola i plastike, mogao bi da izazove eksploziju i u obližnjem rezervoaru sa 15.000 galona koji sadrži istu supstancu", saopštio je komandant