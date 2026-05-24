Saša Obradović više nije trener KK Crvena Zvezda, tim preuzeo Milan Tomić

Košarkaški klub Crvena Zvezda potvrdio je danas da Saša Obradović nije više trener tog kluba.

Crvena zvezda obaveštava javnost da Saša Obradović više nije prvi trener seniorskog tima. Klub se zahvaljuje dosadašnjem treneru na angažmanu i posvećenom radu tokom boravka u našem klubu", navodi se u saopštenju Zvezde. "Ekipu će u narednom periodu voditi naš nekadašnji trener Milan Tomić, kome se klub zahvaljuje što je prihvatio da preuzme ekipu u ovom momentu i predvodi tim u završnici domaćeg šampionata", dodaje se.