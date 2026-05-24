Tramp: Bez žurbe u postizanju nuklearnog dogovora s Iranom, vreme je na strani SAD

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da se pregovori sa Iranom o nuklearnom programu odvijaju "uredno i konstruktivno" i poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora, dodajući da je vreme na strani Vašingtona.

Donald Tramp "Pregovori se odvijaju na uredan i konstruktivan način i naložio sam svojim predstavnicima da ne žure, jer je vreme na našoj strani", naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. On je dodao da će postojeće blokade ostati na snazi dok ne bude postignut, verifikovan i potpisan konačan dogovor. "Obe strane moraju da odvoje vreme i da postignu (dogovor) kako treba. Ne sme biti grešaka!", naglasio je