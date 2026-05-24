Ukrajina traži hitan sastanak SB Ujedinjenih nacija i OEBS nakon ruskih napada

Ukrajina je danas zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) nakon masovnih ruskih vazdušnih napada, dok je Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) potvrdila da je u uzvratnom udaru pogodila ključnu pumpnu stanicu za naftu Vtorovo, duboko unutar teritorije Rusije.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha pozvao je na "odlučan odgovor agresoru" nakon noćnih napada, koji su uglavnom bili usmereni na Kijevsku oblast, a u kojima je Rusija upotrebila i balističku raketu srednjeg dometa "Orešnik". Prema rečima predsednika Volodimira Zelenskog i lokalnih zvaničnika, u ruskim napadima širom zemlje poginule su najmanje četiri osobe, dok je oko 100 ranjeno, a oštećene su i zgrade Vlade i