Arhiv javnih skupova: Jučerašnji studentski skup drugi najveći protest u Srbiji od pada Miloševića

Jugmedia pre 1 sat  |  JuGmedia
Arhiv javnih skupova objavio je da je na jučerašnjem studentskom protestu, na Trgu Slavija u Beogradu, pod nazivom „Ti i ja, Slavija“ bilo između 180.000 i 190.000 ljudi.

Ocenio je da je to drugi najveći protest u Srbiji od pada s vlasti bivšeg predsednika Slobodana Miloševića. „Procena Arhiva zasnovana je na izmerеnoj površini skupa od 107.000 m² i koeficijentu prosečne gustine od približno 1,7 osoba po metru kvadratnom“, naveo je Arhiv na društvenoj mreži Fejsbuk. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je juče da je procena da je na skupu koji se održava na Slaviji prisutno 34.300 ljudi.
