Dan nakon „Slavije“ i 190.000 ljudi normalizuju se vozovi

Veliki protest „Ti, ja i Slavija“, održan juče u Beogradu, pratila je i tradicionalna obustava železničkog saobraćaja u Srbiji, a Srbija voz saopštio je u nedelju da se putovanja na šinama normalizuju.

Predsednik Aleksandar Vučić, koji je u poseti Kini, izjavio je da je „možda neko krao bakar“. Arhiv javnih skupova procenio je da je juče na protestu bilo 180-190 hiljada ljudi, među njima i mnogo Nišlija i južnjaka. Kao i ranije, vozni saobraćaj je otkazan u vreme studentskog protesta. Niko ranije nije odgovarao ni za postavljanje bombi, ni za izazivanje panike, a ni za zloupotrebu službenog položaja i štetu državnom preduzeću. Dan kasnije, preduzeće Srbija voz