Tramp: Dogovor sa Iranom pri kraju, Ormuski moreuz bi opet mogao da bude otvoren

Reuters Sporazum sa Iranom je „uglavnom dogovoren“ i detalji će uskoro biti objavljeni, rekao je američki predsednik Donald Tramp.

To bi podrazumevalo ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, dodao je u subotu, 23. maja. Potom je i državni sekretar Marko Rubio potrvdio Trampovu izjavu. Postignut je „značajan napredak“ u pregovorima sa Iranom, ali još ima „posla“, objasnio je. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova ranije je za državnu televiziju izjavio da su se stavovi SAD i Irana približavali poslednjih nedelju dana. Ipak, upozorio je da to ne znači da će biti postignuti sporazumi o