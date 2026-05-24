Blokirana Bela kuća: Začulo se više od 20 pucnjeva, raspoređeni agenti sa puškama!

Bela kuća je blokirana pošto su novinari u njenoj blizini prijavili da su čuli zvuk koji je zvučao kao 20 do 30 ispaljenih hitaca.

Zaposleni u medijskim kućama izjavili su da su prebačeni na bezbedne lokacije unutar Bele kuće dok se situacija odvijala, dok je televizija NBC zatražila komentar od Tajne službe SAD, javlja Daily mail. Televizijski snimci sa lica mesta prikazali su teško naoružane pripadnike Tajne službe sa puškama, raspoređene na severnom travnjaku Bele kuće. "Bila sam usred snimanja videa za društvene mreže na svom Ajfonu sa severnog travnjaka Bele kuće kada smo čuli pucnje",