Napad ispred poznatog splava kod Beton hale: Mladići od 19 i 20 teško ranjeni u stomak hladnim oružjem

Dva mladića starosti 19 i 20 godina teško su sinoć ranjena hladnim oružjem u predelu stomaka ispred poznatog splava kod Beton hale, rekao je dr Nebojša Josipović.

Oni su kolima Hitne pomoći prevezeni u crvenu zonu Urgentnog centra. Nije bilo saobraćajnih nesreća, ali su ekipe Hitne pomoći intervenisale zbog osoba u alkoholisanom stanju i hroničnih bolesnika, prenosi RTS pisanje Tanjuga. Tokom noći, ekipe ove službe su imale ukupno 123 intervencija, od čega 31 na javnom mestu, rečeno je u toj službi. Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput hipertenzičara i astmatičara, kao i onkološki pacijenti. Kurir.rs/RTS