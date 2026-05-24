Odlazeći trener Zvezde! Obradovic se naṣ̌ao uvređen: Zagrmeo na svom Tviteru i objavio zapaljivu poruku!

Saša Obradović više nije trener Crvene zvezde, saopštio je klub sa Malog Kalemegdana na zvaničnom sajtu. - KK Crvena zvezda obaveštava javnost da Saša Obradović više nije prvi trener seniorskog tima.

Klub se zahvaljuje dosadašnjem treneru na angažmanu i posvećenom radu tokom boravka u našem klubu. - Ekipu će u narednom periodu voditi naš nekadašnji trener Milan Tomić, kome se klub zahvaljuje što je prihvatio da preuzme tim u ovom trenutku i predvodi ga u završnici domaćeg šampionata - navodi se u saopštenju Zvezde. Obradović tako završava svoj drugi mandat na klupi kluba posle veoma loših rezultata u finišu sezone 2025/26. Na klupu Zvezde vratio se u oktobru