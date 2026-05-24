Novak izašao iz auta, pa ostao bez reči: Zbog posebnog poklona je odmah pozvao Taru

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković na Rolan Garosu dobio je dirljiv poklon, koji nije obradovao samo njega, već i njegovu ćerku Taru.

Jedna od obožavateljki rešila je da naslika Srbina i njegovu mezimicu u zagrljaju i tako oduševi tenisera. Novak Đoković stigao je u Pariz gde se bori za 25. grend slem titulu u karijeri. A dok grabi ka velikim ciljevima i istorijskim podvizima, imao je malo vremena i za druženje sa navijačima. Tako je u razgovoru sa ljubiteljima tenisa, dok je njegova porodica bila u automobilu, imao priliku da dobije sjajan i pre svega jedinstven poklon. Pogledajte reakciju