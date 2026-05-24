"Šokiran sam i jako razočaran": Troicki prešao kod Đokovića, oglasio se Kecmanović

Srpski teniser Miomir Kecmanović pobedio je u prvom kolu Rolan Garosa mađarskog igrača Marožana, nakon dva i po sata igre po veoma teškom vremenu u Parizu.

Kecmanović je tako potvrdio dobru formu koja ga krasi u poslednje vreme, a nakon pobede je prokomentarisao i detalj o kojem poslednjih dana priča ceo svet. Novak Đoković je objavio da će mu Viktor Troicki biti trener u narednom periodu i da saradnja počinje već od grend slem turnira u Parizu. Ta vest neprijatno je iznenadila Miomira Kecmanovića, koji je u prethodnom periodu sarađivao sa Troickim. Baš pred put u Pariz dobio je vest da više neće sarađivati... "Pa