Stižu pravi letnji dani: RHMZ najavio temperature do 32 stepena, evo gde su ipak mogući pljuskovi

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je novu vremensku prognozu prema kojoj Srbiju do kraja maja očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz temperature koje će početkom sedmice dostići i 32 stepena.

Prema najavi RHMZ-a, danas će u većem delu Srbije biti pretežno sunčano i toplo. Na jugu i istoku zemlje očekuje se promenljivo oblačno vreme uz kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok su prolazne padavine moguće i u delovima centralne Srbije. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, koji će povremeno biti pojačan u Vojvodini, kao i u brdsko-planinskim predelima zapadne i južne Srbije. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 24 do 29 stepeni.