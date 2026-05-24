Advokatica Borović: Nemam informacije da je bilo ko od privedenih zadržan, uglavnom upućeni na prekršajne postupke

N1 Info pre 4 sati  |  FoNet
Advokatica Borović: Nemam informacije da je bilo ko od privedenih zadržan, uglavnom upućeni na prekršajne postupke

Advokatica koja je u mnogim slučajevima branila uhapšene studente Ljiljana Borović izjavila je da nema informacije o tome da je bilo ko od privedenih nakon sinoćnjeg protesta na Slaviji zadržan u policijskoj stanici i dodala da se uglavnom radilo o prekršajnim slučajevima.

Kako je napomenula, njenoj kancelariji se javilo šest ili sedam klijenata i svi su na slobodi. "Svi koji su bili privedeni su upućeni na prekršajne postupke. Dežurni tužilac je našao da nema krivičnog dela u njihovim radnjama", kazala je Ljiljana Borović. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je sinoć da su privedene 23 osobe zbog napada na policijske službenike, dodajući da je policija intervenisala minimalnom upotrebom sredstava prinude i to tek pošto
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

„Studenti nude sistemska rešenja“: Slavija od zahteva do političke artikulacije studentskog pokreta

„Studenti nude sistemska rešenja“: Slavija od zahteva do političke artikulacije studentskog pokreta

Insajder pre 3 sata
Advokatica: Privedeni posle skupa na Slaviji upućeni na prekršajne postupke

Advokatica: Privedeni posle skupa na Slaviji upućeni na prekršajne postupke

Newsmax Balkans pre 3 sata
Dačić: Sinoć povređeno 17 policajaca, 47 lica dovedeno zbog incidenata

Dačić: Sinoć povređeno 17 policajaca, 47 lica dovedeno zbog incidenata

Telegraf pre 3 sata
Advokatica: Svi privedeni na Slaviji pušteni na slobodu, u pitanju prekršajne prijave

Advokatica: Svi privedeni na Slaviji pušteni na slobodu, u pitanju prekršajne prijave

Radio 021 pre 4 sati
Ljiljana Borović: Svi privedeni nakon protesta na Slaviji pušteni na slobodu

Ljiljana Borović: Svi privedeni nakon protesta na Slaviji pušteni na slobodu

Danas pre 5 sati
"Neko je u buretu. Da li ima nekog koferčetu?": Studenti Poljoprivrednog fakulteta odgovorili Ivici Dačiću

"Neko je u buretu. Da li ima nekog koferčetu?": Studenti Poljoprivrednog fakulteta odgovorili Ivici Dačiću

Nova pre 4 sati
Studenti u blokadi: Izbor je na svima nama, ili Srbija ili mafija

Studenti u blokadi: Izbor je na svima nama, ili Srbija ili mafija

Glas Zaječara pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslova

Društvo, najnovije vesti »

Gradska čistoća: Oštećen veliki broj kontejnera i betonskih đubrijera, zahtevamo procesuiranje počinilaca

Gradska čistoća: Oštećen veliki broj kontejnera i betonskih đubrijera, zahtevamo procesuiranje počinilaca

Insajder pre 21 minuta
Mickoski: Makedonija se suočava sa ozbiljnom i nepravednom blokadom u njenim integracijama

Mickoski: Makedonija se suočava sa ozbiljnom i nepravednom blokadom u njenim integracijama

Beta pre 2 minuta
Procene MUP-a i Arhiva javnih skupova o broju ljudi na Slaviji razlikuju se najmanje 146.000. Pogledajte fotografije i snimke…

Procene MUP-a i Arhiva javnih skupova o broju ljudi na Slaviji razlikuju se najmanje 146.000. Pogledajte fotografije i snimke, pa odlučite kome više veruje

Nova pre 17 minuta
Arhiv javnih skupova: Jučerašnji studentski skup drugi najveći protest u Srbiji od pada s vlasti Slobodana Miloševića

Arhiv javnih skupova: Jučerašnji studentski skup drugi najveći protest u Srbiji od pada s vlasti Slobodana Miloševića

Jugmedia pre 6 minuta
NSP: Hitno procesuiranje svih osoba koje su učestvovale u napadu na policijske službenike

NSP: Hitno procesuiranje svih osoba koje su učestvovale u napadu na policijske službenike

Newsmax Balkans pre 2 minuta