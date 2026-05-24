Ministar policije konačno i o slučaju "Senjak": Milića nisam ja postavio, on je iz miljea bivšeg direktora Veljovića

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je, povodom slučaja "Senjak", da se u policiji i MUP-u ne raspravlja o ostavkama, već o tome ko je kriv a ko nije - "jer se samo tako može razgovarati".

Podsećamo, ovo je prvo obraćanje ministra Dačića o slučaju ubistva na Senjaku, i to u prisustvu doskorašnjeg načelnika beogradske policije Veselina Milića koji je, zajedno sa još trojicom policajaca iz njegovog obezbeđenja, kako se sumnja, učestvovao u uklanjanju tragova zločina. "Zašto bih ja zbog toga nudio ostavku? Ne snosim nikakvu krivicu što se toga tiče, niti sam učestvovo u tim krivičnim delima", rekao je Dačić, za TV Prva, odgovarajući na novinarsko