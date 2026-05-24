Na današnji dan, 24. maj: Otvorena Univerzitetska biblioteka u Beogradu, umro poljski astronom Nikola Kopernik...

Na današnji dan, dogodilo se: 1543. Umro je poljski astronom Nikola Kopernik, tvorac heliocentričnog sistema i osnivač moderne astronomije, autor dela "Kruženje nebeskih tela". Svojim naučnim delom, koje predstavlja jednu od najvećih prekretnica u istoriji nauke, stvorio je osnov za velika otkrića Johanesa Keplera (Johannes) i Isaka Njutna (Isaac Newton). 1544. Rođen je engleski lekar i fizičar Vilijam Gilbert (William), istraživač magnetizma i elektriciteta.