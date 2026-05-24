Policiju izgleda zanima samo Pionirski park: Nikad više službenika na ulici, ali zašto nije obezbeđen i skup na Slaviji

Na studentskom protestu na Slaviji juče se okupilo između 180 i 190 hiljada ljudi, objavio je Arhiv javnih skupova.

Kao po pravilu, vlast tvrdi da je bilo bar pet puta manje učesnika. I ne pokušava samo time da umanji značaj skupa, već pre svega tvrdnjom da su studenti, ili blokaderi, odgovorni za incidente koji su se posle mirnog protesta desili u centru Beograda. Prošli Vidovdan, kada su se studenti okupljali isto na Slaviji, predsednik Srbije je bio taj koji je najavio čak i tačno vreme početka incidenata, pa jučerašnje dešavanja posle studentskog protesta može staviti u