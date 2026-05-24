Srbijavoz: Normalizuje se saobraćaj za prevoz putnika

Preduzeće "Srbijavoz" a.d. saopštilo je danas da se od 05.24 časova postepeno normalizuje saobraćaj vozova za prevoz putnika.

Kako se navodi na sajtu ovog preduzeća "zbog tehničko – tehnoloških razloga nije moguće odjednom uspostaviti saobraćaj svih vozova, kao i vozova iz sistema BG:VOZ". Mole putnike da se preko kol centra ovog preduzeća informišu za svoje vozove. Podsetimo, Infrastruktura železnice Srbije juče je "do daljeg" obustavila saobraćaj svih vozova na železničkoj mreži u Srbiji, najpre ne navodeći razloge za obustavu, a kasnije ističući da je bila reč o dojavama o eksplozivnim