Vučić: Možda uskoro podnesem ostavku, precizni podaci pokazuju da je na Slaviji bilo manje od 34.000

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu uskoro istiće mandat i da će možda podneti ostavku, navodeći da neće da skraćuje mandat kako je svojevremeno učinio predsednik Boris Tadić: "sa besmilsenom formulacijom, jer ili podneseš ostavku ili si predsednik do kraja mandata". "Dakle, moguće je da ću uskoro podneti ostavku", rekao je Vučić, novinarima u Pekingu, na početku posete Kini. On je takođe rekao da neki skupovi, misleći na sinoćnji na Slaviji,