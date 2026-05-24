Evan Furnije MVP Fajnal-fora u Atini: Predvodio Olimpijakos do titule sa 20 poena protiv Reala u finalu Evrolige

Košarkaš Olimpijakosa Evan Furnije proglašen je za najkorisnijeg (MVP) igrača Fajnal-fora Evrolige.

Francuz je predvodio Olimpijakos do titule sa 20 poena protiv Reala u finalu (92:85). U polufinalu protiv Fenerbahčea (79:61) ubacio je 10 poena, piše Basketnews. Podsetimo, košarkaši Olimpijakosa odneli su titulu najboljeg u Evroligi ove sezone u utakmici protiv Real Madrida. Crevno-beli iz Pireja u odličnom finalu fajnal-fora slavili protiv Reala sa 92:85 i tako četvrti put podigli pehar u ovom takmičenju.