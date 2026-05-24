Politikolog o Vučićevoj poseti Kini: Potvrda bliskih odnosa dveju zemalja i ozbiljnog političkog dijaloga

Politikolog Nikola Vujinović ocenio je za Newsmax Balkans da je poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini značajna u političkom i ekonomskom smislu, ističući da saradnja sa Pekingom iz godine u godinu jača. Dodao je da kineske investicije imaju važnu ulogu u srpskoj privredi.

Politikolog Nikola Vujinović ocenio je da bi poseta Aleksandra Vučića Kini mogla da ima političke posledice po odnose Srbije sa Evropskom unijom. Kako je naveo, negativne reakcije iz Evropske unije pojavile su se već nakon najave posete, posebno u trenutku kada Brisel priprema novi paket carina na kineske proizvode. "Bliski ekonomski odnosi Srbije i Kine mogu da izazovu dodatne tenzije i određenu nestabilnost u odnosima sa Evropom", objasnio je politikolog. Ocenio