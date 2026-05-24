"Srbijavoz": Postepeno se normalizuje saobraćaj vozova za prevoz putnika

Preduzeće "Srbijavoz" saopštilo je da se postepeno normalizuje saobraćaj vozova za prevoz putnika.

Putnici su zamoljeni da se preko Kol centra "Srbijavoza" (011 360 28 99) informišu za svoje vozove, jer zbog tehničko-tehnoloških razloga nije moguće odjednom uspostaviti saobraćaj svih vozova, kao i vozova iz sistema BG:VOZ. "Srbijavoz" zahvalio je putnicima na razumevanju dan nakon što je objavio da je Infrastruktura železnice Srbije obustavila oko četiri sata ujutro do daljeg saobraćaj svih vozova na železničkoj mreži Srbije. Kako je navedeno iz ovog preduzeća,