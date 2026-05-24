Tramp: Blokada Ormuza ostaće na snazi sve dok sporazum sa Iranom ne bude postignut i potpisan

Jedan od najgorih sporazuma koje je naša zemlja ikada sklopila bio je nuklearni sporazum sa Iranom, koji su osmislili i potpisali Barak Husein Obama i potpuni amateri iz Obamine administracije. To je bio direktan put da Iran razvije nuklearno oružje, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

"Sa sporazumom koji trenutno pregovara Trampova administracija nije tako — zapravo, potpuno je suprotno", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social. Dodao je da pregovori sa Iranom teku uredno i konstruktivno. "Svojim predstavnicima sam poručio da ne žure sa postizanjem sporazuma, jer je vreme na našoj strani. Blokada će ostati u punoj snazi i na snazi sve dok sporazum ne bude postignut, potvrđen i potpisan. Obe strane moraju da odvoje dovoljno vremena i da