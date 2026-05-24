Makron: Francuska osuđuje ruski napad na Kijev i upotrebu balističke rakete Orešnik

NIN pre 30 minuta  |  Tanjug
Makron: Francuska osuđuje ruski napad na Kijev i upotrebu balističke rakete Orešnik

Francuski predsednik Emanuel Makron osudio je noćašnji ruski napad na ukrajinsku prestonicu Kijev u kojem su korišćene i balističke rakete Orešnik. " Francuska osuđuje ovaj napad i upotrebu balističke rakete Orešnik.

To pre svega označava oblik eskalacije i ćorsokak ruske ratne agresije", navodi se u Makronovoj objavi na mreži Iks i dodaje da je Francuska posvećena podršci Ukrajini. Les frappes russes se succèdent contre des objectifs civils en Ukraine, comme à nouveau cette nuit. La France condamne cette attaque et le recours au missile balistique Oreshnik, qui signent surtout une forme de fuite en avant et l’impasse de la guerre d'agression de la Russie.… — Emmanuel Macron
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