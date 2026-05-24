Dačić prvi put o hapšenju Veselina Milića nakon 10 dana ćutanja

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova se danas prvi put oglasio povodom hapšenja bivčeg načelnika beogradske policije Veselina Milića, i to nakon skoro 10 dana ćutanja o ovom slučaju. Dačić je rekao da on ne može da se umeša u istražne radnje bez naloga suda ili tužilaštva i da nije Milića postavio na tu funkciju, te da ne vidi razlog zašto bi dao ostavku.

Dačić se na TV Prva prvi put, nakon 10 dana od ubistva Aleksandra Nešovića, nakon čega je uhapšen bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić, oglasio o slučaju "Senjak". On se nadovezao na pitanje poslanika opozicije u Skupštini od prošle nedelje koji su pitali zašto Dačić nije u Skupštini da se oglasi povodom tog slučaja i indirektno rekao da on ne bi trebalo da se oglašava o tome. "20 godina se radi na tome da se uloga ministra unutrašnjih poslova i