Novak posle preokreta srušio gorostasa iz Francuske za drugo kolo Rolan Garosa

Novak Đoković, srpski teniser, savladao je Đovanija Mpeši Perikara rezultatom 3:1, po setovima 5:7, 7:5, 6:1, 6:4, i tako se plasirao u drugo kolo Rolan Garosa.

Nije krenulo kako su navijači želeli - Đoković se mučio, nije imao brejk šansu u prvih deset gemova, da bi u 11. Perikar uspeo da svoju četvrtu u tom delu igre pretvori u 6:5, i potom rutinski servisom dođe do 1:0. U drugom setu Đoković je propustio šest prilika - dve u šestom, dve u osmom gemu - da oduzme servis rivalu, ali je u 12. gemu to uspeo, četvrtu je pretvorio u 7:5 i poravnao na 1:1. Nakon toga krenuo je meteorski uspon Novakove igre - Francuz više nije