Železnički saobraćaj ponovo uspostavljen

Novi Sad – Posle 24 sata potpune obustave železničkog saobraćaja na prugama širom Srbije, vozovi od jutros ponovo saobraćaju.

Preduzeće „Srbijavoz“ saopštilo je jutros da se danas, 24. maja 2026. godine od 05:24 časova, postepeno normalizuje saobraćaj vozova za prevoz putnika. Oni su zamolili putnike da se preko Kol centra Srbijavoza putem telefona 011 360 28 99 informišu za svoje vozove, jer zbog tehničko – tehnoloških razloga nije moguće odjednom uspostaviti saobraćaj svih vozova, kao i vozova iz sistema BG:VOZ. U saopštenju su se zahvalili putnicima na razumevanju. Nije navedeno da li