Izbor je na svima nama, ili Srbija ili mafija

Studenti su objavili saopštenje u kojem optužuju kriminalce i policiju za nerede koji su izbili nakon mirnog protesta na Slaviji, u centru Beograda. „Nakon završetka večerašnjeg veličanstvenog skkupa, na ulicama Beograda došlo je do sukoba i nasilja u neposrednoj blizini ograđenog prostora kod Pionirskog parka.

Simpatizeri vladajućeg režima, kao i osobe za koje imamo osnovane sumnje da pripadaju kriminalnom miljeu, tokom celg da u Pionirskom parku čuvale su velike policijske snage“, piše u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama. Studenti upozoravaju da je više desetina ljudi večeras pretučeno i uhapšeno. „Pojedini su zadobili teške povrede, polomljene zube, kao i udarce u predelu glave. Naše kolege su trenutno u Urgentnom centru i policijskim stanicama. Večeras smo