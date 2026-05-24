Suncano i toplo pa novo novo zahlađenje

Danas pretežno sunčano i toplo uz slab dnevni razvoj oblaka.

Samo će u južnim i istočnim predelima biti jačeg razvoja oblaka sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Maksimalna temperatura od 23°C na jugu do 29°C na severu Srbije. Uveče suvo u većini predela, a kratkotrajnna kiša je moguća u centralnim i jugozapadnim predelima. Temperatura u 22h od 17°C do 22°C. U ponedeljak duži sunčani periodi i još toplije uz slab dnevni razvoj