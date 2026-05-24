"Osveta narkomanu u Kijevu, neka gori sve" Medvedev na najbrutalniji način zapretio Kijevu

Masovni ruski udar na Kijev bio je odgovor na napad ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku, u kojem su stradala deca, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

On je poručio da Moskva ne treba da stane na noćašnjem napadu, već da, kako je naveo, mora da nastavi još snažnije udare po strukturama ukrajinske vlasti i vojne infrastrukture. Medvedev je napad na Starobeljsk nazvao terorističkim aktom i optužio ukrajinski vrh da je svesno izazvao ruski odgovor kako bi kasnije mogao da traži još novca i oružja od Zapada. - Narkoman i njegova banderovska banda terorističkim udarima po deci izazvali su žestok odgovor Rusije.