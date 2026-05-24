Vučić: Možda uskoro podnesem ostavku. Precizni podaci pokazuju da je na Slaviji bilo manje od 34.000.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu uskoro istiće mandat i da će možda podneti ostavku, navodeći da neće da skraćuje mandat kako je svojevremeno učinio predsednik Boris Tadić: "sa besmilsenom formulacijom, jer ili podneseš ostavku ili si predsednik do kraja mandata".

"Dakle, moguće je da ću uskoro podneti ostavku", rekao je Vučić, novinarima u Pekingu, na početku posete Kini. On je takođe rekao da neki skupovi, misleći na sinoćnji na Slaviji, ne mogu da uznemire posebno ne kad su bez dobro osmišljenog sadržaja, isprazni, ni posebno brojni, optuživši organizatore skupa za incidente nakon njegovog završetka. On je naveo da su tri službe dale procenu okupljenih sinoć i kretale su se od 30.500 do 34.300 hiljade, a "prihvatili smo