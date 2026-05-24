Američki agenti ubili čoveka koji je pucao na čuvare Bele kuće, kada je Tramp bio u njoj

Čovek koji je pucao na kontrolnom punktu kod Bele kuće ubijen je u razmeni vatre sa agentima tajne službe sinoć, potvrdili su zvaničnici.

Medijski partner Bi-Bi-Sija (BBC) u SAD Si-Bi-Es (CBS) objavio je ime osumnjičenog, Nasira Besta, 21-ogodišnjaka koji je bio poznat policiji i imao je dokumentovanu istoriju problema sa mentalnim zdravljem. Neposredno posle 18.00 po lokalnom vremenu (ponoć po centralnoevropskom vremenu) taj čovek je iz torbe izvadio pištolj i počeo da puca kod raskrsnice blizu Bele kuće. Pripadnici Tajne službe uzvratili su vatru i pogodili napadača. On je odnet u bolnicu gde je