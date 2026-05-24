Advokatica: Svi privedeni na Slaviji pušteni na slobodu, u pitanju prekršajne prijave

Advokatica koja je u mnogim slučajevima branila uhapšene studente Ljiljana Borović izjavila je FoNetu da ona nema informacije o tome da je bilo ko od privedenih nakon sinoćnjeg protesta na Slaviji zadržan u policiji.

Ona je dodala da se uglavnom radilo o prekršajnim slučajevima. Kako je napomenula, njenoj kancelariji se javilo šest ili sedam klijenata i svi su na slobodi. "Svi koji su bili privedeni su upućeni na prekršajne postupke. Dežurni tužilac je našao da nema krivičnog dela u njihovim radnjama", kazala je Borović. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je sinoć da su privedene 23 osobe zbog napada na policijske službenike, dodajući da je policija intervenisala