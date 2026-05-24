Počinje Rolan Garos, Đoković će pokušati da da dođe do 25. grend slem titule

Na teniskim terenima u Parizu danas počinje drugi grend slem turnir sezone, Rolan Garos, gde će Novak Đoković pokušati da osvoji 25. grend slem trofej.

Đoković će večeras od 20.15 časova na terenu "Filip Šatrije" igrati protiv Francuza Đovanija Mpetšija Perikara u prvom kolu Rolan Garosa. Srpski teniser je tri puta osvajao Rolan Garos 2016, 2021. i 2023. godine. Prošle godine je došao do polufinala Otvorenog prvenstva Francuske, gde je izgubio od italijanskog tenisera Janika Sinera, a njihov duel ove godine nije moguć pre finala. Srbiju će u muškoj konkurenciji predstavljati još Miomir Kecmanović i Hamad